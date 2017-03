PIB do Japão avança 1,2% no trimestre até dezembro em números anualizados

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu a um ritmo anualizado de 1,2% no trimestre até dezembro, segundo números oficiais divulgados nesta quarta-feira. Uma estimativa anterior apontava para avanço de 1,0% no período. Economistas esperavam, porém, uma revisão para cerca de 1,6%, diante de recentes dados do Ministério das Finanças que sugerem que os gastos de capital do país tinham sido muito mais fortes que o anteriormente calculado.

Os dados atualizados do PIB mostraram que o investimento das empresas cresceu 2,0%, acima dos 0,9% antes estimados. As companhias podem ter se sentido mais confortáveis em seguir adiante com projetos de gastos em um momento de otimismo nos mercados globais, diante das promessas do presidente dos EUA, Donald Trump, de aumentar os gastos em infraestrutura e facilitar o ambiente de negócios.

O número não anualizado para o trimestre até dezembro mostrou avanço de 0,3% ante o trimestre anterior, acima da preliminar de +0,2%. O PIB real de 2016 teve avanço de 1,0%, número inalterado ante a preliminar.

Os investimentos do governo recuaram 2,5%, na comparação com uma estimativa inicial de queda de 1,8%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários