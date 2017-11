PIB do Chile avança 2,2% no 3º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile teve crescimento de 2,2% no terceiro trimestre, na comparação com igual período do ano anterior, após avançar 0,1% e 1,0% nos dois primeiros trimestres do ano, informou o banco central do país. O resultado representa, portanto, uma aceleração do crescimento.

Na série sem ajustes sazonais, o PIB chileno teve alta de 1,5% no terceiro trimestre ante o segundo.

O BC afirma que o PIB foi beneficiado pela atividade de mineração, do setor de serviços e do comércio em geral. Além disso, houve apoio da demanda interna.