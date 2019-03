PIB do 4º TRI avança 3,1% no 4º TRI na Coreia do Sul, na comparação anual

São Paulo, 04/03/2019 - O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 3,1% no quarto trimestre de 2018, na comparação com igual período do ano anterior, de acordo com dados oficiais. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela Trading Economics.

Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o PIB sul-coreano avançou 1,0% no quarto trimestre, também em linha com o esperado pelos economistas.

Em todo o ano passado, a economia do país registrou crescimento de 2,7%. Todos os números confirmaram a primeira leitura do PIB, divulgada anteriormente.