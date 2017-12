PIB do 3º trimestre da zona do euro avança 2,6% na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro registrou crescimento de 2,6% no terceiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado, de acordo com a terceira leitura do dado. Na estimativa anterior, o PIB da região havia avançado 2,5%.

Na comparação trimestral, o PIB da zona do euro teve alta de 0,6% ante o segundo trimestre, o que confirmou a leitura anterior.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,6% no terceiro trimestre ante o segundo e de 2,5% na comparação anual.

Além disso, o PIB do segundo trimestre foi revisado, de uma alta de 2,3% na comparação anual antes informada para um avanço de 2,4%.