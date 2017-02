PIB de Portugal avança 1,9% no 4º trimestre e 1,4% em todo ano de 2016

São Paulo, 14/02/2017 - O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresceu 0,6% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre e 1,9% na comparação com igual período do ano passado, de acordo com dados preliminares divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. A previsão era de alta +0,5% e +1,6%, respectivamente.

Em todo o ano de 2016, o PIB registrou alta de 1,4%, ante 1,6% registrado em 2015.

O instituto afirmou que o crescimento mais intenso refletiu o aumento da demanda interna, observando uma recuperação do investimento e crescimento mais forte do consumo privado.

