PIB da zona do euro tem expansão anual de 1,6% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu menos do que o esperado na comparação anual do terceiro trimestre, segundo pesquisa final divulgada hoje pela Eurostat, o órgão de estatísticas da União Europeia.

Entre julho e setembro, o PIB do bloco teve alta de 1,6% ante igual período do ano passado. O resultado ficou abaixo de estimativas preliminares e da previsão de analistas consultados pela Trading Economics, de +1,7% em ambos os casos.

Já o avanço anualizado do PIB da região no terceiro trimestre também sofreu revisão para baixo, de 0,7% para 0,6%. Trata-se do pior desempenho da economia da zona do euro desde o primeiro trimestre de 2013.

Em relação ao segundo trimestre, o PIB do bloco teve expansão de 0,2% nos três meses até setembro, confirmando estimativas anteriores e vindo em linha com a projeção do mercado. Com informações da Dow Jones Newswires.