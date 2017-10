PIB da zona do euro sobe 2,5% na comparação anual no 3º TRI e supera previsão

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,6% no terceiro trimestre ante o anterior e avançou 2,5% na comparação com igual período do ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira pelo instituto oficial de estatísticas da região, a Eurostat. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,5% na comparação trimestral e de 2,4% na anual, portanto os resultados vieram um pouco acima das projeções.

O crescimento trimestral de 0,6% representa uma desaceleração em relação ao de 0,7% registrado no segundo trimestre ante o anterior na zona do euro. Por outro lado, na comparação anual a alta de 2,5% é maior que a de 2,3% do segundo trimestre, mostram os números da Eurostat.