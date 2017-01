PIB da zona do euro sobe 0,5% no 4º trimestre e 1,7% na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,5% no quarto trimestre na comparação com o anterior, de acordo com dados preliminares divulgados pela Eurostat. Já na comparação anual, o PIB da região teve avanço de 1,8%. Ambos os resultados vieram acima do estimado por analistas, de +0,4% e +1,7%, respectivamente.

Em uma base anualizada, a economia da zona do euro teve crescimento de 2,0% no quarto trimestre, comparado ao avanço de 1,8% no terceiro trimestre.

Para todo o ano de 2016, a economia expandiu 1,7%, valor melhor quando comparado com avanço de 1,6% nos EUA, mas menor em relação ao crescimento de 2,0% em 2015.

A recuperação do quarto trimestre permitiu que a economia da zona do euro crescesse mais rapidamente do que a americana durante 2016 como um todo. Esta é a primeira vez que isso acontece desde o ano de crise de 2008. Fonte: Dow Jones Newswires.

