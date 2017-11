PIB da zona do euro cresce 0,6% no 3º trimestre ante o anterior, como previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro registrou crescimento de 0,6% no terceiro trimestre ante o anterior e teve expansão de 2,5% na comparação anual, informou nesta terça-feira a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Os números vieram em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Na taxa anualizada, o PIB da zona do euro avançou 2,5% no terceiro trimestre. Os Estados Unidos, por exemplo, registraram crescimento de 3,0% no mesmo período, na primeira leitura do dado, divulgada em 27 de outubro.