PIB da zona do euro cresce 0,2% no 4º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2018 ante o terceiro, de acordo com pesquisa final divulgada hoje pela Eurostat, órgão de estatísticas da União Europeia. O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal e confirmou estimativas anteriores.

Já para a comparação anual, houve revisão para baixo do avanço do PIB do bloco entre outubro e dezembro, de 1,2% para 1,1%. A previsão era de manutenção da alta em 1,2%.

A Eurostat, por outro lado, revisou para cima seu cálculo para o crescimento anualizado do PIB da zona no euro no quarto trimestre, de 0,8% para 0,9%. No terceiro trimestre, o ganho anualizado havia sido de 0,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.