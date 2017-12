PIB da Rússia desacelera para 1,8% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia subiu 1,8% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado mostrou desaceleração em relação ao trimestre imediatamente anterior, quando a economia do país cresceu 2,5%.

O total produzido no terceiro trimestre foi de 24.032,9 bilhões de rublos em preços atuais, ou 22.899,8 bilhões de rublos em preços constantes.

De acordo com o Serviço Federal de Estatísticas, o Rosstat, o PIB acumulado de janeiro até setembro foi de alta de 1,6%. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)