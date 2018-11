PIB da Índia cresce 7,1% na comparação anual de julho a setembro

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 7,1% entre julho e setembro ante igual período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo governo do país.

Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam expansão maior no último trimestre, de 7,4%.

Entre abril e junho, o PIB indiano se expandiu em ritmo anual mais forte, de 8,2%.

A Índia mantém sua posição como grande economia com o crescimento mais forte do mundo por quatro trimestres seguidos, à frente da China, que registrou expansão de 6,5% no terceiro trimestre, seu pior resultado desde a crise financeira global de 2008. Fonte: Dow Jones Newswires.