PIB da Grécia avança 0,8% no 2º trimestre na comparação anual

A economia grega continuou a crescer no segundo trimestre, o que mantém o país na rota para avançar em 2017, segundo os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. O Produto Interno Bruto (PIB) grego aumentou 0,5% no período entre abril e junho, na comparação com o trimestre anterior, mais que o avanço de 0,4% do primeiro trimestre ante o anterior, informou o serviço grego de estatísticas, o Elstat.

Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o PIB grego avançou 0,8%, mostraram os dados oficiais. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários