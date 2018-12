O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 2,0% no terceiro trimestre, como previsto pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O resultado ainda confirmou a preliminar do dado.

Além disso, o PIB sul-coreano teve avanço de 0,6% em relação ao segundo trimestre. O número também veio em linha com a previsão e é o mesmo da leitura anterior, mostraram os dados oficiais.