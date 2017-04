PIB da Coreia do Sul avança 0,9% no 1º TRI ante o anterior; previsão +0,7%

A economia da Coreia do Sul cresceu 0,9% no primeiro trimestre ante o anterior, após ajustes sazonais, segundo dados preliminares do Banco da Coreia divulgados nesta quinta-feira (hora local). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço menor, de 0,7%.

Na comparação anual, houve crescimento de 2,7% no primeiro trimestre, após um ganho de 2,4% no trimestre anterior. Analistas previam avanço de 2,4% no primeiro trimestre deste ano. O resultado foi impulsionado por uma recuperação rápida nas exportações e na construção no país.

Os números mais recentes indicam que a melhoria recente nas exportações gerais em grande medida superaram o consumo privado modesto. O BC sul-coreano disse que as exportações tiveram retomada forte no primeiro trimestre, diante da demanda por semicondutores e maquinário, enquanto a construção também se fortaleceu.

As exportações representam a metade da economia sul-coreana. O BC sul-coreano prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) fique em 2,6% em 2017, com alta de 1,9% no índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês). Já o ministro das Finanças, Yoo Il-ho, tem dito que a economia sul-coreana deve crescer mais que o anteriormente projetado neste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

