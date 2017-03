PIB da Coreia do Sul avança 0,5% no 4º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 0,5% no quarto trimestre de 2016 ante o anterior, um pouco acima do cálculo anterior de um avanço de 0,4%, segundo dados oficiais. Na comparação anual, o PIB cresceu 2,4% no quarto trimestre, também acima da projeção anterior de +2,3%.

Em todo o ano passado, o PIB sul-coreano teve crescimento de 2,8%, um pouco acima dos 2,7% antes calculados. Em 2015, a economia do país cresceu 2,8%, também acima dos 2,6% antes apontados.

O Banco Central da Coreia do Sul informou que a revisão para cima ocorreu graças ao crescimento mais forte que o antes previsto nos gastos do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários