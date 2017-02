O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,0% em todo o ano de 2016, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. O resultado foi inferior, porém, ao avanço de 3,1% registrado em 2015.

No quarto trimestre de 2016, o crescimento da economia colombiana foi de 1,6% ante igual período do ano passado. Os setores com maior avanço no trimestre passado foram serviços financeiros e imobiliários (5,0%), construção (3,5%) e agricultura, gado, caça, silvicultura e pesca (2,0%).

