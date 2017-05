PIB da Colômbia avança 1,1% no 1º trimestre na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia registrou crescimento de 1,1% no primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado. Segundo o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), houve no trimestre passado um avanço importante do setor agrícola, mas uma marcada desaceleração na atividade petrolífera. Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, o PIB colombiano teve recuo de 0,2%.

O resultado anual marca uma desaceleração, na comparação com o avanço de 1,6% do quarto trimestre de 2016. Na avaliação do analista sênior Andrés Abadía, da Pantheon Macroeconomics, a economia do país foi penalizada pelo efeito defasado do aperto monetário do ano passado e, mais recentemente, por uma elevação no imposto sobre valor agregado. O setor mais atingido, segundo a consultoria, foi o de construção, com queda de 2,6% na comparação com o quarto trimestre do ano passado. "A fraqueza no varejo, mineração e manufatura também contribuíram para o dado cheio fraco, ofuscando o modesto impulso do setor financeiro", afirma Abadía.

A consultoria espera uma melhora apenas "marginal" da economia colombiana, graças ao recuo nas taxas de juros, à inflação mais fraca e à força das exportações (exceto o petróleo). Além disso, prevê que a taxa de juros recue dos 6,5% atuais para 5,25% ao longo deste ano.

