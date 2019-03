PIB da Austrália avança 0,2% no 4º TRI ante o anterior; previsão +0,3%

O Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2018 ante os três meses anteriores, informou o Escritório de Estatísticas Australiano nesta quarta-feira (hora local). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta maior, de 0,3%.

A economia australiana desacelerou fortemente no segundo semestre de 2018. No terceiro trimestre, o crescimento havia sido de 0,3%.

No quarto trimestre, houve desaceleração forte do setor de construção, em linha com a piora no mercado imobiliário. Além disso, a agricultura também piorou, já que uma seca prejudicou a produção de grãos. Fonte: Dow Jones Newswires.