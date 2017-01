PIB da Argentina recua 1,4% em novembro na comparação anual

A economia argentina encolheu 1,4% em novembro na comparação com igual mês do ano anterior, mas manteve ritmo estável na comparação com outubro, o que sugere que o país pode estar superando a recessão do último ano. Nos 11 primeiros meses de 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina teve contração de 2,5%, informou nesta quinta-feira a agência nacional de estatísticas.

Economistas notaram que a economia argentina ainda não saiu de um quadro de dificuldades. "Nós temos que lembrar o que aconteceu em agosto e há razão para ser muito cauteloso agora", disse Luis Secco, diretor da consultoria Perspectivas. "Alguns setores estão melhorando, enquanto alguns não."

As atividades ligadas à agricultura, entre elas a venda de agroquímicos e equipamentos para fazendas, têm crescido.

Os dados econômicos devem começar a melhorar nos próximos meses porque serão comparados com números fracos de 2015. "Eu diria que teremos de esperar vários meses para ver se parece que deixamos a recessão para trás", disse Secco. Fonte: Dow Jones Newswires.

