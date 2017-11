PIB da Alemanha avança 0,8% no 3º trimestre ante o 2º e supera previsão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha teve crescimento de 0,8% no terceiro trimestre ante o anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira, na primeira leitura do indicador. O resultado superou a expectativa de alta de 0,6% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, a economia alemã avançou 2,8%, também acima da previsão de alta de 2,3% dos analistas.

O escritório oficial de estatísticas da Alemanha, o Destatis, ainda confirmou o crescimento de 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro, mas revisou em alta o crescimento do primeiro trimestre ante o anterior, para um avanço de 0,9% (de 0,7% anteriormente calculado).

Ainda segundo o Destatis, o crescimento do terceiro trimestre foi impulsionado pelo comércio e por investimentos.