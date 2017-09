O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul registrou crescimento de 2,5% no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira. Na comparação anual, o PIB sul-africano teve alta de 1,1%.

De acordo com o instituto responsável pela divulgação, o resultado foi impulsionado pelo setor agrícola e o de pesca, mas outras áreas, como a financeira e a imobiliária, também mostraram crescimento no segundo trimestre.

