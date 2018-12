PIB da África do Sul avança 2,2% no 3º trimestre, após dois trimestres de queda

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul teve avanço anualizado de 2,2% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre, após ajustes sazonais, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira. Analistas ouvidos pela Trading Economics previam avanço bem menor, de 0,5%.

Melhor desempenho nos setores de manufatura, agricultura e transporte, entre outros, compensou a forte contração no setor de mineração e reduziu as contribuições de construção e eletricidade.

No primeiro trimestre, a economia sul-africana registrou queda de 2,6% na série anualizada e no segundo trimestre teve recuo de 0,4%.

Ao registrar um crescimento positivo pela primeira vez este ano, a economia da África do Sul emergiu de sua primeira recessão técnica desde a crise financeira global. Fonte: Dow Jones Newswires.