PIB chileno tem expansão anual de 3,6% no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile registrou expansão de 3,6% no quarto trimestre de 2018 ante igual período de 2017, segundo dados publicados hoje pelo banco central do país.

O resultado superou as expectativas de analistas consultados pela Trading Economics, que previam avanço anual da economia chilena de 3,3% entre outubro e dezembro.

Ao longo do ano de 2018, o PIB chileno teve crescimento de 4%, mostrando forte aceleração em relação à taxa de 1,3% do ano anterior.