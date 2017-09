PIB calculado por Itaú Unibanco avança 0,5% em julho ante junho

O Pibiu - índice calculado pelo Itaú Unibanco que faz uma estimativa do desempenho da economia brasileira num mês - mostrou crescimento de 0,5% em julho, na comparação com junho da série com ajuste sazonal.

Em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador avançou 3,1%, num reflexo, segundo avaliação do banco, da recuperação gradual da atividade econômica brasileira.

No acumulado de junho e julho, o Pibiu teve alta de 1,6%, mas o Itaú Unibanco adianta que dados já divulgados sugerem que houve leve recuo da atividade em agosto.

"A atividade econômica brasileira está retomando de forma gradual, com avanços observáveis na indústria, no varejo e no mercado de trabalho. A evolução recente do PIB mensal é consistente com esta retomada gradual", comenta o banco.

Entre os dez indicadores que compõem o indicador calculado pelo departamento de pesquisas macroeconômicas do Itaú, seis caíram na comparação com junho, sendo a indústria extrativa, que encolheu 1,5%, o destaque negativo. Por outro lado, a indústria de transformação avançou 0,8%, marcando o maior crescimento no mês.

