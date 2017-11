PIB calculado pelo Itaú avança 0,2% em setembro ante agosto

O Produto Interno Bruto (PIB) calculado mensalmente pelo Itaú Unibanco, denominado Pibiu, cresceu 0,2% em setembro em relação a agosto, descontados os efeitos sazonais. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 16, em relatório assinado pelos economistas do conglomerado financeiro Artur Manoel Passos e Alexandre Gomes da Cunha.

Os economistas anotaram ainda que, na leitura trimestral, a atividade evoluiu 0,6% sobre trimestre imediatamente anterior e cresceu 1,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dois analistas chamam a atenção para o fato de o Pibiu no terceiro trimestre ter crescido acima da marca por eles projetada para o PIB oficial, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a ser divulgado no início de dezembro.

Outro ponto que mereceu destaque foi difusão do movimento de alta do Pibiu em setembro. O crescimento abrangeu nove dos dez setores que compõem o indicador do Itaú Unibanco. "Diversos setores da indústria e do varejo, bem como o mercado de trabalho, estão apresentando resultados positivos nos últimos meses", disseram os economistas.