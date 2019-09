PIB britânico recua 0,2% no 2º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido encolheu 0,2% no segundo trimestre de 2019 ante os três meses anteriores, segundo revisão do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) que confirmou estimativa preliminar.

Na comparação anual, o PIB britânico cresceu 1,3% entre abril e junho. Esse dado foi revisado para cima, de uma alta originalmente calculada em 1,2%.

Em termos anualizados, o PIB do Reino Unido sofreu contração de 0,9% no segundo trimestre, informou o ONS. Fonte: Dow Jones Newswires.