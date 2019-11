PIB britânico cresce 0,3% no 3º trimestre e evita recessão

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% no terceiro trimestre de 2019 ante o trimestre anterior, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pela FactSet previam alta um pouco maior, de 0,4%.

Com o avanço, porém, a economia britânica evitou cair numa recessão, uma vez que havia encolhido 0,2% no segundo trimestre ante os três meses anteriores.

Na comparação anual, o PIB do Reino Unido teve expansão de 1% entre julho e setembro, a mais fraca desde o primeiro trimestre de 2010, informou o ONS. Fonte: Dow Jones Newswires.