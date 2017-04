PF deflagra Stellio Natus contra fraudes no seguro desemprego

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 19, a Operação Stellio Natus, contra um esquema de fraude no seguro desemprego, consistente em saques ilegais de benefícios de trabalhadores.

Em nota, a PF informou que os crimes eram cometidos em diversas unidades do País e contavam com a colaboração de prepostos do Ministério do Trabalho e agente púbicos cooptados pelo esquema para alterarem os endereços dos verdadeiros beneficiários, a fim de desviar cartões.

"Assim, os integrantes da quadrilha usavam o documento para sacar o dinheiro das vítimas em agências lotéricas. Há também a participação de uma policial civil do Mato Grosso, esposa do principal investigado", diz nota da PF.

Estima-se que a quadrilha tenha desviado mais de R$ 3 milhões em benefícios. Cerca de 70 policiais federais cumprem 16 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis-GO, sendo oito mandados de prisão preventiva, dois mandados de condução coercitiva e seis mandados de busca e apreensão.

As diligências estão sendo executadas nas cidades de Anápolis/GO, Caldas Novas/GO, Nova Lima/MG, São Félix do Araguaia/MT e Redenção/PA. Os investigados responderão pelo crime de estelionato qualificado, com previsão de pena máxima de 5 anos, aumentada de 1/3 por ter sido cometido em detrimento de instituto de assistência social. Os detidos serão encaminhados para Anápolis.

