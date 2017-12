Petróleo é apoiado pela postura da Opep no acordo para conter oferta, diz banco

"A Opep e a Rússia mostram disposição maior em estender os cortes do que o esperado em 30 de novembro e nós esperamos agora um forte nível de cumprimento ao longo do primeiro semestre de 2018", diz o Goldman. - Foto: Goldman Sachs

O reequilíbrio recente do mercado de petróleo é ajudado pelo forte nível de cumprimento do acordo para corte na oferta liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), afirmaram analistas do Goldman Sachs. A taxa de cumprimento da iniciativa atingiu 132% em novembro, após ficar em 104% em outubro, estimou o banco.

O nível de cumprimento da iniciativa tem sido alto. Além disso, a Rússia tem produzido perto de sua cota. Os russos não são membros da Opep, mas também se uniram ao acordo para apoiar os preços da commodity. "A Opep e a Rússia mostram disposição maior em estender os cortes do que o esperado em 30 de novembro e nós esperamos agora um forte nível de cumprimento ao longo do primeiro semestre de 2018", diz o Goldman.