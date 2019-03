Petrobras vende fatia no campo de Maromba por US$ 90 milhões

A Petrobras assinou nesta sexta-feira, 8, com a empresa BW Offshore (BWO) contrato para a cessão da sua participação total no campo de Maromba. O valor da transação é de US$ 90 milhões, a ser pago em três parcelas: US$ 20 milhões na data de fechamento da operação; US$ 20 milhões em até 15 dias úteis após o início das atividades de perfuração de poços para o desenvolvimento do campo; e US$ 50 milhões em até três meses após o primeiro óleo ou três anos após o início das atividades de perfuração de poços para o desenvolvimento do campo, o que ocorrer primeiro.

"Este projeto contribui para melhorar a alocação do capital da companhia, aumentando consequentemente a geração de valor", afirmou a estatal, em fato relevante divulgado nesta.

Descoberto em junho de 2003, o campo está localizado em águas rasas ao sul da Bacia de Campos, a cerca de 100 km da costa do Estado do Rio de Janeiro. A Petrobras é operadora com 70% de participação e a transação inclui a transferência da operação.

A BWO passará a operar o campo a partir do fechamento da transação, que está sujeita ao cumprimento das condições como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo a Petrobras, a BWO é líder no fornecimento de serviços de unidades de flutuantes de produção no segmento de Oil&Gas, está listada na Oslo Stock Exchange e possui um total de ativos no valor de US$ 3,4 bilhões.