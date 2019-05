Petrobras teve em abril recorde diário de pré-sal, diz diretor

O diretor executivo de Exploração e Produção da Petrobras, Carlos Alberto Pereira de Oliveira, reforçou o foco estratégico da companhia na produção de petróleo no pré-sal e afirmou que a empresa conseguiu atingir uma produção recorde diário de 2,07 mi de BOE em abril apenas no segmento.

Ele destacou que o objetivo da empresa é atingir produção total de 2,8 mi de BOE, nível que já foi alcançado nas medições mais recentes, apesar da dificuldade esboçada na produção nos números no primeiro trimestre.

O pré-sal deve responder por 60% da produção total da Petrobras até o fim do ano, segundo disse o diretor de Exploração e Produção da estatal em coletiva de imprensa para a apresentar o resultado financeiro. No primeiro trimestre do ano, essa participação chegou a 49%.

Com o crescimento da participação do pré-sal nos negócios totais, a perspectiva é de redução do custo de extração do petróleo e, portanto, de ganhos de margem.