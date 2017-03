Petrobras tem lucro líquido de R$ 2,5 bilhões no último trimestre de 2016

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 2,5 bilhões no último trimestre de 2016. De acordo com a companhia, esse resultado permitiu reverter o prejuízo de R$ 16,4 bilhões dos três meses anteriores.

De acordo com comunicado da estatal, o lucro operacional ficou em R$ 17 bilhões no ano passado; enquanto em 2015, houve prejuízo de R$12 bilhões. O endividamento líquido caiu 20%, passando de R$ 392 bilhões, no final de 2015, para R$ 314 bilhões, no fim de 2016, o equivalente a US$ 96,4 bilhões.

Conforme a empresa, a queda do endividamento foi em decorrência de amortizações e pré-pagamento de dívidas, utilizando recursos do programa de desinvestimentos e de caixa.

Os dados estão sendo apresentados nesta noite na sede da empresa, no centro do Rio. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que os resultados operacionais positivos são relevantes, mas lembrou que a empresa ainda tem uma dívida elevada. “Temos que continuar a trabalhar para reduzir o total da dívida”.

As exportações aumentaram 12%, com um total de 634 mil barris por dia (bpd) de petróleo e derivados. O destaque para a companhia foram as exportações de petróleo, que subiram 14%.

Produção

A meta de produção de 2016 foi cumprida, pelo segundo ano consecutivo - atingindo 2milhões e 144 mil barris por dia (bpd) de petróleo. A empresa registrou recordes de produção chegando a 2,9 milhões de barris de óleo equivalente por dia. “Isso é muito importante para a companhia. É um valor que a gente não se afasta”, disse a diretora de Produção e Exploração da Petrobras, Solange Guedes.

