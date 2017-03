Petrobras reporta prejuízo de R$ 14,8 bilhões em 2016

A Petrobras reportou lucro líquido de R$ 2,510 bilhões no último trimestre de 2016, ante prejuízo de R$ 36,9 bilhões no mesmo período de 2015 e prejuízo de R$ 16,458 bilhões nos três meses imediatamente anteriores, conforme os números atribuíveis aos acionistas. Em 2016, a petroleira teve prejuízo de R$ 14,8 bilhões, ante prejuízo de R$ 34,836 bilhões em 2015.

De acordo com a petroleira, o resultado, na comparação com o terceiro trimestre de 2016, foi determinado pelo lucro operacional de R$ 11,811 bilhões, contra um prejuízo de R$ 10,032 bilhões no terceiro trimestre de 2016, devido, principalmente, à redução do impairment; redução de 25% nas despesas financeiras líquidas; recuo de 6% nas despesas com vendas, gerais e administrativas; e ganho de capital bruto de R$ 2,947 bilhões com a venda da participação no bloco exploratório BM-S-8 (Carcará).

A estatal também destacou o efeito positivo do aumento de 12% nas exportações, o que reforça a posição da companhia como exportadora líquida, diz o relatório ao mercado financeiro. A discussão sobre se a empresa é exportadora ou importadora líquida é um dos pontos relacionados aos questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que determinou a reapresentação e a republicação das demonstrações financeiras de 2013, 2014 e 2015.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da petroleira foi de R$ 24,788 bilhões, alta de 31% em relação ao mesmo intervalo de 2015 e aumento de 11% ante o terceiro trimestre de 2016.

A receita líquida somou R$ 70,489 bilhões no período, o que significa um recuo de 17% na comparação anual e estabilidade em relação ao terceiro trimestre.

O resultado financeiro líquido da estatal ficou negativo em R$ 5,309 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, ante despesas financeiras líquidas de R$ 4,9 bilhões de igual trimestre de 2015 e de R$ 7 bilhões no terceiro trimestre de 2016.

No ano de 2016, o Ebitda ajustado totalizou 88,693 bilhões, aumento de 15,5%, ante os R$ 76,752 bilhões em 2015. A receita em 2016 somou R$ 282,589 bilhões, em relação a uma cifra de R$ 321,638 bilhões no ano anterior.

