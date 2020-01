Petrobras reduz preços da gasolina; diesel e diesel marítimo

A Petrobras informou que por conta da queda do preço do petróleo no mercado internacional vai reduzir o preço da gasolina e do diesel (S10 e S500) em 3%, assim como o diesel marítimo em 3,1% a partir da sexta-feira, 31, nas refinarias. Os outros produtos não serão alterados, segundo informou nesta quinta-feira, 30, a estatal.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível (Abicom), a redução média comunicada às distribuidoras nas refinarias a partir da sexta-feira será de R$ 0,0552 na gasolina e de R$ 0,0655 no diesel.

Mais cedo, a FCStone havia projetado uma queda de R$ 0,1 para o diesel e de R$ 0,07 para a gasolina.

"A redução dos preços já era esperada, devido à queda das cotações no mercado internacional", disse o presidente da Abicom, Sérgio Araújo.

O preço do petróleo no mercado internacional tem caído expressivamente nos últimos dias, refletindo as preocupações com as consequências econômicas que podem ser provocadas pelo coronavírus, principalmente no mercado chinês, o mais afetado.