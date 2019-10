Petrobras reduz preço do diesel nas refinarias em R$ 0,0348

A Petrobras reduziu nesta sexta-feira, 25, nas refinarias, o preço do diesel em R$ 0,0348, primeira alteração no preço desde 19 de setembro. O porcentual da queda para o consumidor vai depender do polo do abastecimento. O recuo pegou os revendedores de surpresa, segundo o presidente da Associação dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo.

"Os meus associados estavam esperando alta, porque apesar do dólar ter cedido um pouco, o petróleo subiu", avaliou Araújo.

Na quinta-feira, 24, a Petrobras anunciou lucro de R$ 9 bilhões no terceiro trimestre de 2019, alta de 36,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.