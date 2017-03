A Petrobras reajustou as metas do plano de negócios 2017-2021 em função dos resultados de 2016. O investimento previsto cresceu 1%, para US$ 74,5 bilhões.

Em setembro do ano passado a companhia informou um corte de 25% nos investimentos, para US$ 74,1 bilhões.

No caso da meta de parcerias e desinvestimentos, ela será de US$ 21 bilhões para o biênio 2017-2018. O número já era conhecido do mercado e é 8% superior aos US$ 19,5 bi apresentados inicialmente.

