Petrobras: produção de petróleo e gás cai 1,8% em novembro ante outubro

A Petrobras informa que sua produção total de petróleo e gás natural, em novembro, foi de 2,72 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), queda de 1,8% ante os 2,77 milhões de boed anotados em outubro. Do total produzido no mês passado, 2,62 milhões de boed foram no Brasil e 99 mil boed no exterior.

A produção média de petróleo no País foi de 2,13 milhões de barris por dia (bpd), volume 1,5% inferior ao de outubro. "Esse resultado se deve, principalmente, à parada programada para manutenção do FPSO Cidade de Niterói, que opera no campo de Marlim Leste, na Bacia de Campos", destaca a estatal.

A produção de gás natural no Brasil, excluído o volume liquefeito, foi de 78,4 milhões de m3/d, 2,3% abaixo do mês anterior. Essa redução também foi decorrente da parada do FPSO Cidade de Niterói, além da redução da produção em campos do Amazonas devido à manutenção no sistema de compressão.

Pré-sal

Em novembro, a produção de petróleo operada pela Petrobras (parcela própria e dos parceiros), na camada do pré-sal, registrou um novo recorde diário, alcançando a marca de 1,45 milhão de barris no dia 30 de novembro. A produção mensal foi de 1,65 milhão de boed, volume 1,5% acima do mês anterior. A companhia atribuiu o resultado, principalmente, ao crescimento da produção do campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, por meio da plataforma P-66.

A produção de petróleo nos campos do exterior no mês passado foi de 60 mil bpd, volume 2,8% inferior ao mês anterior. "Essa redução deve-se, principalmente, a ocorrências operacionais nos campos produtores de Lucius e Cascade, ambos no Golfo do México", disse a estatal. A produção de gás natural foi de 6,8 milhões de m3/d, volume 6,8% inferior ao mês anterior, devido a ocorrências operacionais no campo de Hadrian South.