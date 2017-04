Petrobras: plataforma de Libra deve entrar em operação no fim de 2020

O gerente-executivo da Petrobras da área de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, Fernando Borges, afirmou que a previsão é que a plataforma que será instalada na área inicie operação no fim de 2020, "se não atrasar mais". Ele ressaltou, durante audiência pública promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que, considerando este cronograma, serão sete anos após a assinatura do contrato de Libra.

"Disseram que a Petrobras mudou de postura. É uma inverdade. Queremos conteúdo local. São US$ 5,5 bilhões de investimento, 60 mil empregos gerados. Mas é inexequível na forma que está no contrato. Não é financiável. Bancos só financiam se entenderem que o risco é adequado", afirmou.

