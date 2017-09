Petrobras: pagamento por leilão equivale a 0,8% de investimentos até 2021

A Petrobras divulgou comunicado sobre sua participação na 14ª Rodada de Licitações realizada nesta quarta-feira, 37, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A estatal adquiriu seis blocos marítimos, onde será operadora juntamente com a ExxonMobil, e mais um campo terrestre.

Segundo a estatal, o valor total do bônus de assinatura a ser pago é de R$ 1,8 bilhão, valor que representa 0,8% dos investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021. O valor será remanejado dentro do orçamento previsto no PNG.

"A Petrobras atuou de forma seletiva no leilão, refletindo sua visão estratégica e marcando o início da recomposição do seu portfólio exploratório, ao mesmo tempo que busca recuperar a relação entre reserva e produção e assegurar a sustentabilidade da produção futura de óleo e gás da companhia", diz a estatal em comunicado.

Em parceria com a ExxonMobil, a Petrobras adquiriu seis blocos na Bacia de Campos, localizados em águas profundas. Este foi o setor que gerou mais disputa no leilão, tendo atraído interesse de outras seis empresas (Shell, Repsol, Total, BP, Karoon e CNOOC). Ao todo, foram apresentadas 13 ofertas para os blocos deste setor.

Na Bacia do Paraná, a estatal adquiriu 100% de um bloco terrestre, com expectativa de descoberta de gás natural nas proximidades do gasoduto Brasil-Bolívia.

