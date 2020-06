Petrobras nega adiar ACT e marca 1ª reunião com sindicatos para dia 30

De acordo com a FUP, não houve consulta prévia à entidade e a pauta ainda está sendo discutida regionalmente, para deliberação na segunda quinzena de julho, durante um congresso nacional. - ( Foto: Sergio Moraes/Reuters)

Enquanto os sindicatos dos petroleiros brigam para prorrogar a validade do Acordo Coletivo do Trabalho (ACT) até novembro, pela impossibilidade de realizar assembleias da categoria em meio à pandemia do covid-19 para discutir a proposta da Petrobras, a estatal marcou para a terça-feira, 30, a primeira reunião sobre o tema.

Segundo a Federação Nacional do Petroleiros (FNP), que reúne cinco sindicatos, a Petrobras informou que não trabalha com a possibilidade de prorrogar o ACT e que pretende terminar todo o processo até o dia 31 de agosto. O dissídio dos petroleiros é em setembro.

"A FNP e seus sindicatos não vão aceitar que a empresa se aproveite da pandemia para retirar direitos dos trabalhadores e precarizar ainda mais as condições de trabalho", disse a FNP em nota nesta segunda-feira, ressaltando que vai insistir na prorrogação do acordo durante a reunião.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP), que congrega 13 sindicatos, também já havia se manifestado pela prorrogação do ACT, alegando que o calendário da negociação foi divulgado de forma unilateral pela empresa aos seus empregados.

De acordo com a FUP, não houve consulta prévia à entidade e a pauta ainda está sendo discutida regionalmente, para deliberação na segunda quinzena de julho, durante um congresso nacional.