Petrobras mantém preços do diesel e da gasolina nas refinarias

A Petrobras vai manter os preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Em nota divulgada na noite desta sexta-feira (31), a companhia informou que a decisão ocorreu após uma avaliação do Grupo Executivo de Mercado e Preços, seguindo a política de preços anunciada pela estatal em outubro de 2016.

De acordo com a empresa, ao longo deste mês, por causa das mudanças de especificação da gasolina no Hemisfério Norte, necessária com o fim do inverno, o mercado internacional de derivados registrou níveis elevados de volatilidade, especialmente, com relação ao produto. “Houve na primeira metade do mês uma queda expressiva nos mercados europeus, revertida por altas seguidas nas semanas finais. Em decorrência, quando considerada somente nas posições de início e fim de mês, essa componente teve variação inexpressiva”, disse.

Conforme a estatal, a decisão anunciada hoje (31) também reflete o efeito combinado de desvalorização do real e de aumento no valor dos fretes marítimos, incluindo ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno.

A companhia destacou que mantém a sua política de preços. “A Petrobras reafirma sua política de revisão de preços pelo menos uma vez por mês. Os novos preços continuam com uma margem positiva em relação à paridade internacional, conforme princípio da política anunciada, e estão alinhados com os objetivos do plano de negócios 2017/2021”.

A Petrobras informou que não é possível saber antecipadamente como será o comportamento do mercado de combustíveis. Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões nos preços para as refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. “Isso depende de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores. O efeito da manutenção de preços nas refinarias é neutro para o consumidor final, desde que não haja alterações nas demais parcelas que compõem o preço”, informou.

