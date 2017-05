Petrobras investe R$ 11,552 bi no trimestre; 26% menos

Os investimentos da Petrobras totalizaram R$ 11,552 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa um recuo de 26% ante igual intervalo de 2016 (R$ 15,593 bilhões) e de 18% em relação aos desembolsos do quarto trimestre (14,060 bilhões).

A maior parte dos investimentos no primeiro trimestre do ano foi direcionada à área de Exploração e Produção (E&P), que recebeu R$ 9,385 bilhões (-32% antes o mesmo trimestre de 2016). Na sequência, apareceram os setores de Gás & Energia, com R$ 1,149 bilhão (+293%), Abastecimento, com aporte de R$ 835 milhões (-12%), Corporativo, com R$ 85 milhões (-59%), Distribuição, com R$ 71 milhões (-28%) e Biocombustível, com R$ 18 milhões (-93%).

