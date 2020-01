Petrobras inicia fase não vinculante para venda da BSBios

A Petrobras informa que teve início a fase não vinculante referente à venda da totalidade de ações da BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil (BSBios) pela sua subsidiária integral Petrobras Biocombustíveis S.A. (Pbio).

Segundo a estatal, os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre a companhia em questão, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes.

A Petrobras lembra que a divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da empresa e da PBio e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.

"Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da Petrobras, visando à maximização de valor para os seus acionistas", diz a estatal.

A PBio detém 50% de participação na BSBios e realizará a venda em conjunto com a sua sócia, a RP Biocombustíveis, que detém os 50% restantes, através de processo competitivo conduzido exclusivamente pela Pbio.