Petrobras inicia fase não vinculante do processo de venda de ativos no Paraguai

A Petrobras informou o início da fase não vinculante do processo de venda de ativos no Paraguai, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 14. Nessa etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior recebem o memorando descritivo com informações mais detalhadas sobre os ativos em questão.

Os interessados têm acesso ainda a instruções a respeito do processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes.

De acordo com a petroleira, essa divulgação ao mercado está em consonância com a sistemática para desinvestimentos da empresa e está alinhada às orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Em teleconferência com analistas e investidores na última sexta-feira, 11, Ivan de Souza Monteiro, diretor executivo financeiro e de Relacionamento com Investidores da empresa, disse que a companhia espera uma atividade bem mais intensa de venda de ativos no segundo semestre deste ano.

Ele também reiterou que a meta do programa de parcerias está mantida em US$ 21 bilhões para o período 2017/2018 e lembrou que os ativos a serem repassados são aqueles que não integram a principal atividade da companhia.

Veja Também

Comentários