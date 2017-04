Petrobras informa que tomou conhecimento de suspensão de venda de Carcará

A Petrobras já tomou conhecimento da liminar concedida pela 2ª Vara da Justiça Federal de Sergipe, resultado de uma ação popular, que suspende a venda da participação de 66% que a estatal possuía no bloco BM-S-8, conhecido como Campo de Carcará.

A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), que representa parte dos funcionários da Petrobras, argumenta que a estatal cometeu irregularidades no processo de venda do campo ao optar por não realizar licitação. "Como empresa mista, ela obrigatoriamente tem que fazer licitação para vender qualquer um de seus ativos. Caso contrário, a ação é caracterizada como ilegal ou até mesmo ato de 'lesa-pátria', uma vez que a venda traria prejuízos econômicos e ambientais imensuráveis para o Brasil", diz comunicado da FNP.

A Petrobras já havia fechado a venda de sua fatia no Campo de Carcará para a norueguesa Statoil por US$ 2,5 bilhões. Em Fato Relevante, a estatal ressalta que já havia recebido US$ 1,25 bilhão pela operação, valor que foi utilizado integralmente para liquidação parcial antecipada de um contrato de financiamento entre a sua subsidiária Transportadora Associada de Gás (TAG) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A companhia informa que tomará as medidas judiciais cabíveis em prol de seus interesses e dos investidores.

