Petrobras faz nova emissão no exterior e ofertas de repactuação

A Petrobras anunciou emissão de títulos no mercado exterior, sendo uma nova e duas de gerenciamento de passivos. A subsidiária Petrobras Global Finance B.V. planeja oferecer títulos no mercado norte-americano e global em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado, com vencimentos em 2025 e 2028, limitados a US$ 1 bilhão cada.

Os títulos terão garantia da Petrobras e são voltados a investidores institucionais qualificados.

Há ainda duas ofertas de gerenciamento de passivos ("Liability Management") para repactuar cinco séries de títulos antigos por novos títulos com prazo mais longa ou para recomprá-los.

A Oferta de Repactuação expira às 17 horas, de Nova York, no próximo dia 22 de setembro, mesmo prazo para a Oferta de Recompra, pela qual os investidores poderão revender seus títulos para a PGF, sendo que está limitada a um total de US$ 500 milhões de principal.

Ambas as ofertas de repactuação e recompra estão condicionadas à nova emissão de títulos, entre outras condições.

"A Petrobras pretende usar os recursos líquidos dessas operações para fins corporativos gerais, prioritariamente para o pré-pagamento de dívidas existentes", diz em comunicado.

