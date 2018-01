Petrobras está cumprindo as metas de forma consistente, diz Parente

Ele lembrou que a Petrobras não é formadora de preços, mas tomadora, e que a empresa está hoje reagindo às mudanças de cotação da commodity - Foto: Época Negócios

A Petrobras está cumprindo de forma consistente suas metas e aumentará sua produção em cerca de 30% nos próximos cinco anos, disse o presidente da petroleira, Pedro Parente, nesta quarta-feira, na capital paulista. O executivo frisou que enfrentou redução de market share, o que para a empresa foi algo novo, mas que está lidando com o assunto. "Competição é saudável para o País", disse ele. "Os preços para a Petrobras também são livres", afirmou Parente, que participou de conferência promovida pelo Credit Suisse.

Ele lembrou que a Petrobras não é formadora de preços, mas tomadora, e que a empresa está hoje reagindo às mudanças de cotação da commodity. "Estamos no jogo de qualquer empresa, um olho na margem e outro no market share", disse.

Segundo ele, a empresa poderá abrir mão de algum momento de preços para defender o market share, mas estuda outras formas de fidelização. "Claramente, não gostamos da redução de market share que tivemos e estamos correndo atrás", frisou. Ele disse que a mudança da política de preços da companhia é o melhor para a companhia.

Sobre refino, Parente lembrou que a companhia não possui uma empresa nessa área, o que dificulta. "Refino foi área de maior complexidade que encontramos para entrar num processo de parceria. É muito complexo, mas estamos caminhando para conclusão", disse. Ele lembrou que a empresa não tem prazo para fechar uma parceria em refino, mas o assunto está sendo discutido.

Cessão onerosa

A data máxima para o leilão de cessão onerosa ocorrer neste ano é até a primeira semana se junho, por conta das eleições em outubro, disse Parente. "Achamos que é factível fazer o leilão", frisou.

O executivo destacou que a empresa tem o direito de receber na cessão onerosa e que está sendo iniciado um processo de negociação. "É o momento das partes mostrarem suas garras, suas posições. Temos excedente da cessão onerosa, que levará a um resultado positivo para as duas partes", disse.

O presidente da Petrobras afirmou que já houve a primeira convocação de uma reunião conjunta e que sua percepção é de que as negociações estão caminhando. Ele afirmou que Petrobras tem o direito de explorar cinco bilhões de barris e devolver para o governo apenas após a conclusão. "Isso a gente não consegue fazer só com um campo", explicou.

Braskem

Parente afirmou que a empresa pode fazer "um desinvestimento parcial, que seja, na Braskem". Segundo ele, a expectativa é promover a venda relativa à petroquímica neste ano.

"Ainda estamos numa fase preliminar na busca de transformar a Braskem numa corporação, como foi feito com outras empresas", afirmou o presidente da Petrobras.

Questionado sobre como se daria o negócio, se poderia ser via oferta de ações, o executivo afirmou que não há decisão. "Há espaço aberto para a decisão, à luz do resultado do acordo de acionistas", disse.