Petrobras eleva preço da gasolina em 1,7%, e diminui preço do diesel em 0,5%

O Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) da Petrobras definiu nesta quinta-feira elevar o preço da gasolina nas refinarias em 1,7%. Já o diesel terá redução de 0,5% nos preços a partir desta sexta-feira, 26.

Segundo a Petrobras, o reajuste na gasolina foi definido porque foi observado variação acima do limite de 7% fixado pela política de preços da companhia para decisões da área técnica.

"Nas últimas semanas observou-se um aumento dos preços no mercado mundial de petróleo e derivados decorrente da redução dos estoques globais e de questões geopolíticas envolvendo o Iraque e o acordo nuclear com o Irã. Adicionalmente, verificou-se uma depreciação do valor do real frente ao dólar", justificou a Petrobras em nota.

A estatal ressalta que continua com o limite de 7%, para cima ou para baixo, na variação dos preços para definir sua política ao longo do mês.