Petrobras economiza R$ 750 milhões ao simplificar contratação de fornecedores

edifício sede da Petrobras no Rio de Janeiro - Arquivo/Agência Brasil

A Petrobras informou hoje (2) que economizou R$ 750 milhões no passado após adotar novos procedimentos internos e soluções tecnológicas para contratação de fornecedores. Segundo a estatal, o tempo gasto com a instauração e conclusão de uma licitação, por exemplo, caiu 40%.

O cadastramento dos fornecedores também ficou mais rápido: 36 dias, em média, menos da metade do tempo gasto anteriormente. De acordo com a Petrobras, cerca de 7,3 mil empresas foram cadastradas no ano passado, com aumento de 15% em relação aos números de 2016.

Segundo a estatal, as mudanças permitiram uma melhora na visão do fluxo das contratações como um todo e na comunicação entre os envolvidos, além de desburocratizar, mitigar riscos e reduzir custos, mantendo todas as exigências legais e a conformidade no processo.



Neste ano, novas ferramentas deverão lançadas para promover a digitalização de grande parte dos documentos, o que permitiria mais controle, rastreabilidade e produtividade.